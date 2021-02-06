Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı

06.02.2021 17:50 | Son Güncelleme: 06.02.2021 17:55
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KARAMAN'da, Mehmet Öcal'ın (31) 3 ay önce iş yerini kapatırken, silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince 96 günlük geniş kapsamlı çalışma sonrası operasyon düzenlendi.

KARAMAN'da, Mehmet Öcal'ın (31) 3 ay önce iş yerini kapatırken, silahla vurularak, öldürülmesiyle ilgili polis ekiplerince 96 günlük geniş kapsamlı çalışma sonrası operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 12'si, yakalandı. 

Olay, geçen yıl 2 Kasım'da, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'ndaki tekel bayisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, işlettiği tekel bayisini kapatan Mehmet Öcal, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Öcal, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cerrahi yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Öcal, 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

96 GÜNLÜK TAKİP SONRASI OPERASYONOlayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca elde edilen bilgilerden sonra cinayetin tek kişi tarafından işlenmediği, birden çok kişi ile bağlantılı olunduğunu belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 96 gün boyunca yaptıkları takibin ardından cinayetle bağlantısı bulunan 15 kişiyi saptadı. 

Tespit edilen 15 kişinin yakalanması için bugün sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişiden 12'si, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı
Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Faik Öztrak Meral Akşener Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Hadise Didem Kınalı Defne Samyeli Hüner Coşkuner
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Gazete Antalya Kocaeli Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Karaman'da, 3 ay önce işlenen cinayetle ilgili 12 kişiye gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 17:59:50. #1.14#
title