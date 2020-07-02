Son Dakika: Karabük'te yangın söndürme helikopteri 3 ay görev yapacak
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Son Dakika: Karabük'te yangın söndürme helikopteri 3 ay görev yapacak

Son dakika haberlerine göre KARABÜK'te, orman yangınlarıyla mücadelede 3 ay görev yapacak olan helikopter, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nün Cemaller mevkisindeki, deposunda konuşlandırıldı.

Son Dakika: Karabük'te yangın söndürme helikopteri 3 ay görev yapacak
02.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:06

KARABÜK'te, orman yangınlarıyla mücadelede 3 ay görev yapacak olan helikopter, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nün Cemaller mevkisindeki, deposunda konuşlandırıldı.?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı Temmuz- Eylül aylarında orman yangınlarıyla mücadele için kiralanan helikopter, 1 Temmuz günü göreve başladı. Orman yangınlarıyla mücadelede etkin görev alacak olan helikopter, yangın açısından bölgenin en hassas yeri olan Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'nün Cemaller mevkisindeki deposunda konuşlandırıldı.

Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar ve Karabük Orman İşletme Müdürü Aydın Kırımlı ile birlikte helikopter ekibi ve Karabük merkezde bulunan yangın ilk müdahale ekiplerini ziyaret etti. Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı yangınsız, kazasız bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.30 Eylül tarihine kadar 3 ay süreyle Karabük'te bulunulacak olan helikopter, Kamov-32 tipi Rus yapımı. 3 ton su atma kapasitesine sahip helikopter, havada 2 saat 15 dakika kalabiliyor.

Helikopterin 3'ü pilot olmak üzere 5 kişilik mürettebatı bulunuyor.


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Kaynak: DHA

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