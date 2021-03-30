Covid hastası kadın, kaçırıldığını sanınca zor anlar yaşattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Covid hastası kadın, kaçırıldığını sanınca zor anlar yaşattı

Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR - Haberler | Güncel
Covid hastası kadın, kaçırıldığını sanınca zor anlar yaşattı

KARABÜK'te koronavirüs testi pozitif çıktığı için hasta nakil servisi ile evine bırakılmak istenen Zehra Taraş (65), kaçırıldığını sanıp, araçtan inerek kaçtı.

Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
Park tartışması nedeniyle çıkan kavgada balta ve sopalar havada uçuştu
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı

KARABÜK'te koronavirüs testi pozitif çıktığı için hasta nakil servisi ile evine bırakılmak istenen Zehra Taraş (65), kaçırıldığını sanıp, araçtan inerek kaçtı. Polisin yol kenarında beklerken bulduğu Zehra Taraş, polis oğlunun telefonda kendisini ikna etmesi üzerine hasta nakil servisine bindirilerek evine bırakıldı.

?Eflani ilçesinde yaşayan Zehra Taraş, rahatsızlanınca Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Taraş'ın burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Durumu iyi olan Zehra Taraş'ın evinde tedavi görmesine karar verildi. Zehra Taraş, dün gece Eflani ilçesindeki evine bırakılması için hasta nakil servisine bindirildi. Safranbolu'ya gelindiği sırada aracın durdurulmasını isteyen Taraş, inip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede yaptığı araştırmada yol kenarında beklerken bulduğu Zehra Taraş ile görüştü. Zehra Taraş, polislere kaçırıldığını söyledi.

Polis ekipleri Taraş ile görüşürken, bu sırada İstanbul'da polis olarak görev yapan oğlu telefonla aradı. Oğlunun ikna ettiği Zehra Taraş, hasta nakil servisine bindirilerek Eflani'deki evine götürüldü.


Covid hastası kadın, kaçırıldığını sanınca zor anlar yaşattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin ALDEMİR

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Aleyna Tilki Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Covid hastası kadın, kaçırıldığını sanınca zor anlar yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:49:19. #1.16#
title