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Son Dakika | Kar topu savaşında silahlar ateşlendi!

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Tophane Parkı'nda yaklaşık 50 kişiden oluşan iki grup arasında başlayan kartopu savaşı silahlı kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada 6 kişi yaralanırken, kavga ve saldırı anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri silahla ateş açan saldırganla birlikte toplamda 4 kişiyi gözaltına alırken, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika | Kar topu savaşında silahlar ateşlendi!

Son Dakika | Kar topu savaşında silahlar ateşlendi!

Son Dakika | Kar topu savaşında silahlar ateşlendi!

İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul, Tophane, Güncel, Haberler

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