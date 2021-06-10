Son dakika... Kanada'da Müslüman aileden 4 kişiyi öldüren zanlı hakim karşısında

Son dakika gelişmesine göre Kanada'nın Ontario eyaletinde 6 Haziran'da Müslüman aileden 4 kişiyi aracı ile çarparak öldüren ve 9 yaşındaki 1 çocuğu yaralayan Nathaniel Veltman isimli zanlı hakim karşısına çıktı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde 6 Haziran'da Müslüman aileden 4 kişiyi aracı ile çarparak öldüren ve 9 yaşındaki 1 çocuğu yaralayan Nathaniel Veltman isimli zanlı hakim karşısına çıktı.

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde 6 Haziran'da yerel saatle 20.40'da Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu'nda kaldırımda yürüdükleri sırada 20 yaşındaki Nathaniel Veltman aracı ile çarpmış, olayda aileden 4 kişi hayatını kaybetmiş, 9 yaşında 1 çocuk da yaralanmıştı. Kanada'yı derinden yaralayan bu saldırının ardından zanlı Veltman, bugün hakim karşısına çıktı. Dört birinci derece cinayet, bir cinayete teşebbüsten ve kasten yaralamadan suçlanan Veltman'ın davasının pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor. Mahkeme salonu ziyaretçilere kapatılırken, duruşmaya yayın yasağı getirildi.

Londra Müslüman Cami ise, hükümetin her kademesi arasında İslamofobi konusunda ulusal bir zirve çağrısında bulundu.

Saldırıda, 46 yaşındaki Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman, 15 yaşındaki kızları Yumna Salman ve Afzaal'ın 74 yaşındaki annesi hayatını kaybetmiş, çiftin 9 yaşındaki oğlu Fayez Afzaal'ın ise ağır yaralanmıştı.

Trudeau saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirmişti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslüman aileye düzenlenen saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendirmiş, "Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretin motive ettiği bir terörist saldırıydı" demişti. - TORONTO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı