Son Dakika: Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika: Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 yaralandı.

03.06.2020 03:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:42

Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesi Konya - Adana Karayolunun 10. kilometresi Organize Sanayi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ereğli istikametine gitmekte olan Sadettin Akcan idaresindeki 45 ZD 086 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yöndeki K.K. idaresindeki 27 AEU 73 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet sürücüsü Sadettin Akcan araç içerisinde sıkıştı. Kamyonette yolcu olarak bulunan sürücünün eşi H.A. ise kazada hafif yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarırken sağlık ekipleri de bir yandan müdahale etti. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden çıkartılmasının ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Akcan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Sadettin Akcan'ın pazarcılık yaptığı ve eşiyle birlikte Kutören pazarından Ereğli'ye geldiği öğrenildi. Kaza nedeniyle Konya Adana karayolu Ereğli istikametinin tek şeridi trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Dakika: Kamyonet tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

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