Son Dakika | KAMYONA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ YOLCU ÖLDÜ

KAĞITHANE, D-100 Karayolu'nda, sürücüsünün, önündeki araçları geçmek isterken bariyere çarptığı motosiklet, geçmek istediği hafriyat kamyonunun arka tekerleğine vurarak devrildi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmethan Artukoğlu (26), feci şekilde hayatını kaybetti, sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-100 Karayolu Talatpaşa Mevkii'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 DIB 643 plakalı motosiklet sürücüsü Ramazan Çalman, arkadaşı Ahmethan Artukoğlu ile Çağlayan'dan Haliç Köprüsü yönüne ilerlediği sırada trafik yavaşladı. Motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen Necati Hanoğlu yönetimindeki 34 KL 4116 plakalı hafriyat kamyonunu geçmek için emniyet şeridine yöneldi. İddiaya göre, kamyonun sağına giren Çalman'ın kullandığı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyere çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet kamyonun sağ arka tekerleğine çarparak devrildi.

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Demirören Haber Ajansı - Güncel