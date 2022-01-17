Son dakika: Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına helikopter ambulans yetişti - Haberler
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Son dakika: Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına helikopter ambulans yetişti

İhlas Haber Ajansı / Adem Çakır - Haberler | Sağlık

Gelen son dakika haberine göre Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına helikopter ambulans yetiştiMANİSA Manisa'nın Selendi ilçesinde kalp krizi geçiren 81 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

SELENDİ, MANİSA (İHA) - Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına helikopter ambulans yetişti

MANİSA Manisa'nın Selendi ilçesinde kalp krizi geçiren 81 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Selendi ilçesinde kalp krizi geçiren 81 yaşındaki Hasan Kocabaş, ilk olarak Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verilen Hasan Kocabaş için Manisa'dan havalanan Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans helikopter, Selendi 3 Eylül Şehir Stadı'na iniş yaptı. Doktorların kontrolünde helikoptere bindirilen Kocabaş, Manisa Şehir Hastanesi'ne yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Son dakika: Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına helikopter ambulans yetişti

Son dakika: Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına helikopter ambulans yetişti

Son dakika: Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına helikopter ambulans yetişti

İhlas Haber Ajansı / Adem Çakır - Son Dakika Haberleri

Kalp Krizi, Ambulans, Selendi, Manisa, Sağlık, Haber

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