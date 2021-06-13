Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak hayatını kaybetti.

Konya'da devrilerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Beyhekim Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Alpcan (45) idaresindeki 42 ADC 668 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet ve sürücü, kaldırıma çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kenan Alpcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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