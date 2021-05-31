Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha, spor salonu gibi işletmeler pazar hariç faaliyetlerine devam edebilecek
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Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha, spor salonu gibi işletmeler pazar hariç faaliyetlerine devam edebilecek

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından merakla beklenen normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka ve vefat sayılarının düşmesinin ardından 1 Haziran'dan itibaren kahvehane, çay bahçesi, lunapark, spor salonu ve lunapark gibi işletmelerin sabah saat 07.00'dan itibaren akşam saat 21.00' kadar hizmet vereceğini açıkladı.

SABAH 07.00 VE AKŞAM 21.00 ARASINDA HİZMET VERECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark ve spor salonu gibi işletmeler, yarından itibaren sabah 07. 00 ile akşam 21.00 arasında çalışacaktır. Diğer işletmelerle ilgili uygulamalar sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri, belirlenen şartlara göre 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır" dedi.

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI

  • Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecek. Bu sınırlama, cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacak.
  • Restoran, lokanta ve kafeterya gibi yeme içme yerleri, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacak.
  • Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecek.
  • Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak.
  • Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecek.
  • Seyircisiz oynanan Süper Lig'de önümüzdeki sezon tribünler doldurulacak.
Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha, spor salonu gibi işletmeler pazar hariç faaliyetlerine devam edebilecek
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