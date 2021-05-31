Son Dakika: Kahvehane, çay bahçesi, halı saha, spor salonu gibi işletmeler pazar hariç faaliyetlerine devam edebilecek

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek normalleşme adımlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından merakla beklenen normalleşme adımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vaka ve vefat sayılarının düşmesinin ardından 1 Haziran'dan itibaren kahvehane, çay bahçesi, lunapark, spor salonu ve lunapark gibi işletmelerin sabah saat 07.00'dan itibaren akşam saat 21.00' kadar hizmet vereceğini açıkladı.

SABAH 07.00 VE AKŞAM 21.00 ARASINDA HİZMET VERECEKLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark ve spor salonu gibi işletmeler, yarından itibaren sabah 07. 00 ile akşam 21.00 arasında çalışacaktır. Diğer işletmelerle ilgili uygulamalar sürecektir. Açık ve kapalı alanlardaki nikah ve düğün törenleri, belirlenen şartlara göre 1 Haziran'dan itibaren başlayacaktır" dedi.

İŞTE NORMALLEŞME KARARLARI