Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı - Haberler
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı

AA, Ali Öztürk - Güncel
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Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda baba ve oğlu tutuklandı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

ELBİSTAN, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan baba ve oğlu tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, ikametten uyuşturucu temin eden E.K. ile K.N.Y'yi yakaladı.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili baba A.A. (38) ve oğlu Y.A. (16) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. E.K. ile K.N.Y hakkında ise adli işlem yapıldı.

AA / Ali Öztürk - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Elbistan, Güncel, Haberler

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