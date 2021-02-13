Son dakika: Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu

13.02.2021 00:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 00:40
Son dakika: Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu

Son dakika gündem haberi: Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.

Ahir Dağı Kanlı mevkisinde karla kaplanan yolda temizlik çalışması yapan işçiler, toprakta gömülü şekilde top mermisi gördü.

Fen İşleri Müdürlüğünde formen olarak çalışan Durdu Bilgetecan, top mermisini alarak evinin bahçesine getirip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı.

Bilgetecan, gazetecilere, kar küreme çalışması yaptıkları sırada şarampolde bir top mermisi bulduklarını ve önemsiz bir şey sanarak eve getirip güvenlik güçlerine haber verdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Merve Dizdar Şeyma Subaşı
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Uzay İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Kahramanmaraş'ta patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 00:40:43. #1.16#
title