KAHRAMANMARAŞ - Aranması olan 6 kişi huzur uygulamasında yakalandı

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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen huzur uygulamasında 6 kişi yakalandı.

Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek, Asayiş ve Trafik düzenini sağlamak amacıyla huzur uygulaması yapıldı.

Kentin çeşitli noktalarında sabit, yaya ve devriye olarak gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 232 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, içlerinden 6 kişinin çeşitli suçlardan aranmasının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemler için emniyete götürülürken, denetimlerde 7 kişiye maske takmamaktan, 3 kişiye de kabahatler kanunundan idari işlem yapıldı.

Trafik yönünden yapılan denetimlerde ise sorgusu yapılan 1301 araçtan 45'ine çeşitli ihlallerden 27 bin 969 lira para cezası işlem uygulandığı ve 4'ünün trafikten men edildiği bildirildi.

Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman