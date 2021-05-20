Son dakika: KAHRAMANMARAŞ - Akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan akrabalar arasında Kavlaklı Mahallesi Yabalıç Caddesi'nde kavga çıktı.

Kavgada, A.C.Ö. (19), İ.Ö. (39), H.Ö. (38) ve S.Ö. (27) silahla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan A.C.Ö, kaldırıldığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın duyulmasının ardından tarafların yakınları hastane önünde toplandı, polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün