Son dakika... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
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Son dakika... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

05.03.2021 00:00 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:04
Son dakika... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Son dakika haberleri... BİTLİS'te düşen helikopterde şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

BİTLİS'te düşen helikopterde şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan Tayfur ve Elif Yılmaz çiftine acı haberi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer verdi. Yılmaz, çifti çocuklarının şehadet haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi.

1'i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında Tayfur adına oğlu olduğu belirtildi.

TSK'ya ?2014'te giren Yılmaz'ın, Afşin'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.


Son dakika... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Son dakika... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Son dakika... Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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