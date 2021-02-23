Son Dakika | Kahramankazan'da yapılan 3 okul törenle açıldı
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Son Dakika | Kahramankazan'da yapılan 3 okul törenle açıldı

23.02.2021 16:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:51
Son Dakika | Kahramankazan'da yapılan 3 okul törenle açıldı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen okullarından 3'ünün Kahramankazan'da hizmete girdiğini belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen okullarından 3'ünün Kahramankazan'da hizmete girdiğini belirtildi.

İlçede eğitime açılan 34 derslikli Atatürk İlkokulu, 32 derslikli Milli Egemenlik İlkokulu ve 8 derslikli anaokulunun açılış törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Ankara Milletvekili Emrullah işler, Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz, Kaymakam Engin Aksakal, İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk İlkokulunda yapılan törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da canlı bağlantıyla katıldı.

Bakan Yardımcısı Safran, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı ve hürmetlerini sunarak Atatürk İlkokulu'nun hizmete girmesinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Okulun, 2053 vizyonunu gerçekleştirecek geleceğin kahramanlarını yetiştirecek bir okul olacağından emin olduğunu dile getiren Safran, "Bu güzel ülkemizde bu gen zaten var ve inşallah devam edecektir, teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Açılış töreni, kurdele kesimi ve davetlilerin okulu gezmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş

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