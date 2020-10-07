Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti

Kağıthane'de meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen Ali ve Mücahit Kanat adlı iki kardeş tartıştıkları kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kardeşlerden biri hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Kağıthane Sokullu Caddesi üzerinde bulunan bir kebap salonunun önünde gece 03.30 sıralarında meydana gelen olayda, henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi, kaldırımda yürüyen Ali ve Mücahit Kanat adlı kardeşler ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın nedeni bilinmezken, olay kısa sürede büyüdü.

Otomobilde bulunan şahıslardan biri silahını çekerek kardeşlerin üzerin 4 el ateş etti. Saldırganlar araba ile olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar olayı ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kardeşi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kardeşlerden Mücahit Kanat hayatını kaybederken, Ali Kanat'ın tedavisine devam ediliyor.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan olay yerine gelerek incelemelerde bulunan polis silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENSAR KIRANLIOĞLU