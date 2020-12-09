Kağıthane'de milyon liralık cinsel içerikli ilaç operasyonu

KAĞITHANE polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu üç farklı adreste yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen sahte ve barkodları değiştirilmiş cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi.

KAĞITHANE polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu üç farklı adreste yaptığı operasyonda piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen sahte ve barkodları değiştirilmiş cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi. Olay ile ilgisi bulunan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte cinsel içerikli ürün satıldığı ihbarıyla harekete geçti. Bir AVM önünde satıcıyı gözaltına alan ekipler, soruşturmayı derinleştirdi. Satıcının verdiği bilgiler doğrultusunda 3 farklı ilçede satış yeri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, Zeytinburnu, Bağcılar ve Esenyurt'taki 3 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Burhan S., İzzet Y., İlyas A, Meryem S. gözaltına alındı. Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon lira olan sahte bandrolleri değiştirilmiş cinsel içerikli ilaç ile sporcuların kullandığı kas güçlendirici ilaç ele geçirildi. Şüpheliler Sadabad Polis Merkezi'nde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür EREN