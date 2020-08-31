Son Dakika: Kadınlar cadde ortasında saç başa kavgaya tutuştu, yaşananlar kameraya böyle yansıdı Bir son dakika haberine göre Kadınlar cadde ortasında saç başa kavgaya tutuştu, yaşananlar kameraya böyle yansıdı Kadınların cadde ortası kavgasını erkekler ayırdı Karabük'te cadde ortasında saç başa birbirine giren kadınları ayırmak erkeklere düştü.

Kadınlar cadde ortasında saç başa kavgaya tutuştu, yaşananlar kameraya böyle yansıdı

Kadınların cadde ortası kavgasını erkekler ayırdı

KARABÜK - Karabük'te cadde ortasında saç başa birbirine giren kadınları ayırmak erkeklere düştü. 2 kadının bir kadına saldırdığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Yenişehir Mahallesi Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi üzerinde meydana geldi. İddia göre, kocası ile ilişkisi olduğu kadını karşısında gören kadın yanındaki bir başka kadınla birlikte bir anda saldırmaya başladı. Kadını yere yatırıp tokat ve tekmeler ile saçlarını çeken kadınları ise çevredeki erkekler ayırdı. O anların cep telefonuna yansıdığı olayda, " 3 tane çocuk var. Alacan mı kocamı bir daha. Bir daha eşimle ilişkiye girecen mi sen. 3 tane çocuk senin yüzünden kepaze oldu" diye bağırması ise dikkat çekti.

3 Nisan Karakolunun yanında gerçekleşen olay sonrası ise polis ekipleri kadınları ifadeleri alınmak üzere karakola getirdi.

Kaynak: İHA