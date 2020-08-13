Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı

Pınar Gültekin'in canice öldürülmesinden çok etkilenen gelinlik tasarımcısı Belma Ateş, kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yarısı siyah gelinlik tasarladı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı
13.08.2020 09:12 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:43

İzmirli gelinlik tasarımcısı Belma Ateş (50), kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla yarısı siyah gelinlik tasarladı. Kendi evliliğinin de şiddet nedeniyle bittiğini anlatan Ateş, "Hazırladığım gelinliğin yarısını her genç kızın hayali gibi beyaz, diğer yarısını ise siyah yaptım. Çünkü bazılarımızın kurduğu hayaller gerçekleşmiyor ve siyaha dönüşebiliyor" dedi.

YARISI SİYAH GELİNLİK TASARLADI

Muğla'da Pınar Gültekin'in hunharca öldürülmesinin ardından İzmirli gelinlik tasarımcısı Belma Ateş harekete geçti. Kadın cinayetleri ve şiddete karşı farkındalık yaratmak isteyen Ateş, yarısı beyaz, diğer yarısı siyah gelinlik tasarladı. Gelinliği giyen oyuncu Esra Gezginci'ye de şiddet gören kadın makyajı yapıldı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı

Pınar Gültekin'in katledilmesinin ardından bu gelinliği yapmaya karar verdiğini söyleyen Belma Ateş, "Pınar Güntekin'in hunharca öldürülmesi beni yıllar öncesine götürdü. 7 yıl süren evliliğimde şiddet gördüğüm dönemleri hatırladım. Her kadının hayalleri var. Biriyle evlendiğinde mutlu bir hayat hayali kuruyor ancak bir anda her şey alt üst olabiliyor. 20 yıldır unuttuğum şiddeti tekrar hatırladım ve hemcinslerimi desteklemeye karar verdim. Bir gelinlik hazırladım. Her genç kızın hayali gibi bir tarafını beyaz, diğer tarafını ise siyah yaptım. Çünkü bazılarımızın o hayalleri gerçekleşmiyor ve siyaha dönüşebiliyor. Maalesef ülkemizde artan bir erkek şiddeti var. Siyah olan tarafa ise hafızalarımıza kazınan 'Anne lütfen ölme', 'Ölmek istemiyorum' gibi yazılar yazdım. Belki bu şekilde bir şeyleri tetiklerim diye düşündüm" dedi.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı

"KADINLAR ÖLMESİN, YAŞATALIM"

Gelinliği vitrine koyduktan sonra gelen tepkilerden memnun olduğunu belirten Ateş, "Gayet olumlu tepkiler aldım. Gelinliği planlayıp tasarlamam bir hafta sürdü. Çünkü kimseyi kırmamak için özen gösterdim. Mankenimizin makyajı da yaklaşık yarım gün sürdü. Kadınlar lütfen ölmesin, kadınlarımızı yaşatalım" diye konuştu.

"HEPİMİZİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR"

Gelinliği taşıyan manken ve oyuncu Esra Gezginci (32), projede yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi. Gezginci, "Makyaj yapıldıktan sonra şiddet gören kadınların yaşadıklarını bir nebze de olsa hissedebildim. Dünyaya üzülmek için gelmiyoruz. Sevdiğimiz birinin acı vermesi kabul edilemez. Maalesef bunu yaşayan kadınlar var. Belma hanımdan teklif geldiğinde çok gurur duydum. Çok önemli bir konu ve benim temsil edecek olmam da çok farklı duygular hissettirdi. Kadın olarak böyle bir duyguyu yaşamak istemiyorum. Hepimizin elimizi taşın altında koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı
Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki 'çokomelli' paylaşımlarına gönderme yaptı Ekonomi
Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Ekonomi
Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Magazin
Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı Magazin
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, bir süre daha ekranlardan uzak kalma kararı aldı
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Dünya
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine 'sosyete damat' demesi soruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
Bekçiyi bıçakla etkisiz hale getirip, malzemeleri işte böyle çaldılar!
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
Miras davası kanlı bitti! Yolda yürüyen yaşlı çifte motosikletten silahlı saldırı
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Milli futbolcu Enes Ünal, 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye transfer oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hümeyra Ozan Güven Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Adana Bakan Ağustos
Şu an buradasınız: Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için yarısı siyah gelinlik yaptı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 09:43:36. #1.14#
title