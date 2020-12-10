Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
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Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı

10.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:19

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİT'te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği kaçak midye avcıları denizden çıkmayı reddetti.

İZMİT'te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği kaçak midye avcıları denizden çıkmayı reddetti. Çağrılan dalgıç polislerin sahil şeridi boyunca yaklaşık 3 kilometre peşlerinden yüzerek yakaladığı 2 şüpheliye, idari para cezası uygulandı.

?İzmit Körfezi'nde kaçak midye avlayan kişileri görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilere denizden çıkmaları yönünde uyarılarda bulundu. Üzerlerinde dalgıç kıyafeti bulunan bu kişiler, yüzerek kaçmaya çalıştı. Bunun üzerine bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Yaklaşık 2 saat boyunca 3 kilometrelik sahil şeridinde devam eden kovalamacanın ardından kaçak midye avlayan 2 kişi, denizden çıkarıldı. Kaçak midye avcılığı yaptığı tespit edilen 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu kapsamında, idari para cezası kesildi.


- Kocaeli
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı
Son dakika: Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki kovalamaca ile yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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