Son dakika: Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu kabul oranı yüzde 50'lere indi
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Son dakika: Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu kabul oranı yüzde 50'lere indi

07.12.2020 06:53 | Son Güncelleme: 07.12.2020 06:56
Son dakika: Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu kabul oranı yüzde 50'lere indi

Bir son dakika haberine göre Japonya'da eylülde göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide'nin kasım ayındaki yüzde 63'lük kamuoyu kabul oranı, son araştırmaya göre yüzde 50'lere düştü.

Japonya'da eylülde göreve gelen Başbakan Suga Yoşihide'nin kasım ayındaki yüzde 63'lük kamuoyu kabul oranı, son araştırmaya göre yüzde 50'lere düştü.

Kyodo ajansının yayımladığı hafta sonu araştırmasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve ekonominin canlandırılması politikalarının siyasete etkisi sürüyor.

Telefon aracılığıyla yapılan araştırmada, Başbakan Suga Yoşihide'nin geçen ay yüzde 63 olan kamuoyu kabul oranının, bu ay yüzde 50,3'e düştüğü ortaya çıktı.

Suga'nın kamuoyunda beğenilmeme seviyesi yüzde 19,2'den yüzde 32,8'e yükselirken, kabinenin öncelik vermesi istenen gündem maddesi yüzde 76,2 ile Kovid-19 ile mücadele oldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 55,5'i hükümetin Kovid-19'a müdahalesini yetersiz bulurken, yüzde 83,6'sı salgın ve ekonomik etki sebebiyle "yeni yıl tatili planım yok" yanıtını verdi.

Hükümetin yaz aylarında bu yana uyguladığı iç turizmi teşvik eden "Seyahate Çık" kampanyasının, araştırmaya katılanların yüzde 48,1 tarafından virüsün yayılımını hızlandırdığı gerekçesiyle askıya alınması istendi.

Seçildiği eylül ayında yüzde 66 olan, ekimde yüzde 60'a düşen Suga'nın kamuoyu kabul oranı, kasım ayında yüzde 63'e çıksa da son araştırmada yüzde 50 seviyesinde gerçekleşti.

Kyodo'ya göre, haziran 2017'den beri ilk kez Japonya'da bir kabinenin kamuoyu kabul oranında, bu ölçüde bir azalma yaşanmış oldu.

Suga, ağustos sonunda sağlık gerekçeleriyle istifa eden Abe Şinzo'nun yerine, iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) iç seçimleri sonrasında başbakanlık görevini teslim almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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