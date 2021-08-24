Son dakika! Jandarma'dan ormanlara drone ile kontrol

Son dakika haberler... Malatya'da, Valilik tarafından yangın riski olduğu için giriş yasağı getirilen ormanlarda jandarmanın denetimleri drone ile yoğun bir şekilde sürüyor.

Malatya'da, Valilik tarafından yangın riski olduğu için giriş yasağı getirilen ormanlarda jandarmanın denetimleri drone ile yoğun bir şekilde sürüyor.

İl genelinde muhtemel yangınların önüne geçmek için Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tedbirlerini artırdı. Tabiat parkları ve mili parklar başta olmak üzere yoğun olarak piknik yapılan bölgelerde denetimler sıklaştırıldı.

Malatya Orman Müdürlüğü ile iş birliği halinde bölgeyi kontrol eden jandarma ekipleri, orman içinde bulunan kişileri uyarıyor. Ayrıca ormanlık alanlara giden yolların üzerinde kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri, durdurdukları araç sürücülerine konuyla ilgili uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan, jandarma timleri tarafından yaya ve araçlı devriyelerin yanı sıra vatandaşlar sesli drone ile ateş, tüp ve mangal yakılmaması konusunda ikaz ediliyor. İkazlara uymayanlara ise idari yaptırım uygulanıyor.

Malatya ve ilçelerindeki ormanlarda alınan geniş kapsamlı tedbirlerin bir süre daha sürdürüleceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı