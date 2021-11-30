Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika: Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 dakika sonra aynı bölgede 4.3 şiddetinde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

İzmir sabah saatlerinde merkez üssü Urla açıkları olan Ege Denizi'ndeki depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 07.00'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi, derinliği ise 3.97 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli ise depremin merkez üssünü Oniki Adalar, şiddetini ise 5.3 olarak duyurdu.

Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Yaklaşık on dakika sonra aynı bölgede 4.3 şiddetinde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

TUNÇ SOYER: HASAR YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

Ayrıntılar geliyor...

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

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