Son Dakika: İzmir Urla açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem

İzmir sabah saatlerinde merkez üssü Urla açıkları olan Ege Denizi'ndeki depremle sarsıldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre deprem saat 07.00'de meydana geldi. Depremin büyüklüğü ise 5.1 olarak kaydedildi, derinliği ise 3.97 kilometre olarak belirlendi.

Kandilli ise depremin merkez üssünü Oniki Adalar, şiddetini ise 5.3 olarak duyurdu.

10 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Yaklaşık on dakika sonra aynı bölgede 4.3 şiddetinde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

TUNÇ SOYER: HASAR YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen ve şehrimizde de hissedilen deprem sonucunda herhangi bir hasar gerçekleşmemiştir. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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