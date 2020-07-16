Son Dakika | İZMİR 'Opsiyonlanmıştır' yalanına kanmayın
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Son Dakika | İZMİR 'Opsiyonlanmıştır' yalanına kanmayın

Son dakika haberleri... 'Opsiyonlanmıştır' yalanına kanmayınİKİNCİ el otomobil alım satım işi yapılan online sitelerde bazı vatandaşların araçlarını 'opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterdiği öne sürüldü.

Son Dakika | İZMİR 'Opsiyonlanmıştır' yalanına kanmayın
16.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:15

'Opsiyonlanmıştır' yalanına kanmayın

İKİNCİ el otomobil alım satım işi yapılan online sitelerde bazı vatandaşların araçlarını 'opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterdiği öne sürüldü. Böylelikle bir süre sonra opsiyondan çıkarılan aracın artık ederinin üstünde satıldığı kaydedildi. Araçlarını ucuza satmak istemeyen diğer satıcıların fiyat arttırımıyla da suni bir yükselişin yaşandığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma kullanmak istemeyen vatandaşın araç sahibi olmak için harekete geçmesi ile ikinci el araç fiyatlarında da önemli bir artış gözlendi. Ayrıca sıfır araç üretiminin pandemi sürecinde bir dönem durması, sonrasında talebin altında üretimin olmasının da yine artışta etkili olduğu ifade edildi. Galericiler ve vatandaşlar, ikinci el araç fiyatlarının artmasında önemli bir etkenin de 'opsiyonlanma' oyunu olduğunu söyledi. 'Opsiyonlanmıştır' yani kaporası alınmış ve satış işlemleri sürüyormuş gibi gösterilen araçların piyasada suni bir artışa neden olduğu öne sürüldü. İkinci el otomobil alım satım işiyle uğraşan evli ve 2 çocuk babası Fahri Karlık (49), "Son dönemde ikinci el otomobil satışı yapan internet sitelerini tamamında 'opsiyonlanmıştır' ibareli ilanlara rastlıyoruz. Aslında bu bir oyun. Fiyatların artması yönünde yapılan bir oyun. Adam 100 bin liralık aracına 120 bin lira yazıp 'opsiyonlanmıştır' ibaresini ekleyip piyasanın yükselmesine neden oluyor. Benim başımdan geçen bir olayı anlatayım. Ben bir otomobili almak için sahibiyle 85 bin TL'ye anlaştım. Sonra vatandaş beni arayıp 'fiyatlar yükselmiş ağabey ben 87 istiyorum' dedi. Bende 'tamam' dedim. Sabah buluşmak için mekanına gittim. Dedi ki aracı alacağım kişi bana. 'İnternetten opsiyonlanmış araçlar gördüm. Aracımın fiyatından daha yüksekti. Kafam karıştı. Şu an aracı satmayı düşünmüyorum' dedi. Bu opsiyonlanma yüzünden alacağım aracı, alamadım. Suni bir şişirme var. Bu piyasaları yükselten bir olay. İnsanları aldatmaya yönelik bir olay" dedi. Kendisine otomobil almak için ikinci el bayilerini gezen Can Türk (25), "Son dönemde internette 'araç opsiyonlanmıştır' diye bir şey çıktı. 100 bin liralık araba 105 bin liraya opsiyonlanmıştır gibi paylaşımlar var. Aracın değerinin 10- 15 bin lira fazlasına satılmış gibi gösteriyorlar. İstediğim fiyata bir türlü araç bulamadım, arıyorum" dedi.

'PİYASADAKİ ARTIŞ BU ŞEKİLDE OLUŞUYOR' İkinci el otomobil alım satan bir başka firmanın sahibi evli ve 1 çocuk babası Egemen Kurtçu (37) ise, "Son dönemde bu olay çok arttı. Normalde 100 bin TL olan bir araç 120 TL'ye opsiyonlanmıştır gibi gösterilince bu sefer aynı araca sahip olanlar kişilerde ilanını bu şekilde arttırıyor. Tabiri caizse piyasadaki artış bu şekilde oluşuyor. Bu suni opsiyon, ikinci el otomobil piyasasına kan doğruyor. Bu olaya derhal el atılması lazım. Çünkü otomobilin rayiç değeri bu değil" dedi. Fiyat artışlarının vatandaşı olumsuz etkilediğini vurgulayan Kurtçu, "Bu durum insanlarda travma yaratıyor. Sıfırdan daha pahalı ikinci el araçlar var. Bu da ikince elde korkunç durumlara getirdi işi. Biz nereye gidecek nasıl olacak bilmiyoruz. Piyasanın hakim oyuncusu olan ikinci el sitelerin bu konuya el atması gerekiyor" dedi. Otomobil almak isteyen evli ve 2 çocuk babası market işletmecisi Mete Can (37), "İnternette ilan sitesindeki fiyatlar opsiyonlanmıştır diye yükseliyor. Bu nedenle buradan araç bakıyoruz" dedi

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Kaynak: DHA

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