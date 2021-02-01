Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi
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Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi

01.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 01.02.2021 12:12

Son dakika! Sabah saatlerinden bu yana pek çok depremin kaydedildiği İzmir'in Karaburun ilçesinde saat 11.35'te 5.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha meydana geldi.

Bu sabah saat 08.03'te Karaburun ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bunu 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha izledi. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde, 08.47'de ise 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıklandı.

Saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde tekrar bir deprem meydana geldi. Son verilere göre ise bölgede 11.35'te 5.1 büyüklüğünde yeni bir sarsıntı daha yaşandı. Öte yandan Kandilli, son depremin büyüklüğünün 5.2 olarak açıkladı.

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi

"OLUMSUZ İHBAR YAPILMADI"

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARI GÖREV BAŞINDADIR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu açıklamayı yaptı: "Geçmiş olsun... Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun... Devletimizin tüm kurumları görev başındadır..."

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi

MİDİLLİ ADASINDA KIRILAN FAY SEBEP OLDU

Öte yandan fayın türü belli oldu. Uzmanlar, sarsıntıya Midilli adasında kırılan fayın sebep olduğunu, "normal fay" türünde olan fayın yıkıcı bir etkisinin beklenmediği önünde açıklama yaptı.

Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi
Haber Yorumları (3)
LORK: Daha iyi günlerimiz bunlar heyy uykuda şuan insanoğlu para pul peşinde
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SERHAT: Allah beterinden korusun
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HASAN EFE: Amin
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