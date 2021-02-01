Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından saat 08:46'da 5.1 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD aynı bölgede bir dakika sonra 4,8 büyüklüğünde bir depremin daha olduğunu açıkladı.

Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Devamında AFAD'ın açıkladığı verilere göre peş peşe 2.9 ve 3 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Aynı bölgede 08:46'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanırken, AFAD bir dakika sonra 4.8 büyüklüğünde bir sarsıntının daha olduğunu açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

İzmir'in birçok ilçe ve köyünden hissedilen deprem nedeniyle sabah saatlerinde kısa süreli bir panik yaşandı. Depreme yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşlar, sarsıntı nedeni ile tedirginliğe kapılırken şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...