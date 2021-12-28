Son dakika! İzmir'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
AA / Seher Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haber... İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 65 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
ÇEŞME, İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 65 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Reisdere Mahallesi'nde ikamet eden H.Ö'nün evinde sahte içki sattığı bilgisini aldı.
Ekipler, ikamette yaptığı aramada, 50 litre sahte rakı, 15 litre sahte viski ve alkol damıtma ünitesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.Ö'nün, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
AA / Seher Deniz - Son Dakika Haberleri
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