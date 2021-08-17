Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerince kumar oynandığı belirlenen iş yerine yapılan baskında, 30 kişiye 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira ceza kesildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerince kumar oynandığı belirlenen iş yerine yapılan baskında, 30 kişiye 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Çamönü Mahallesi'nde tombalayla kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine baskın yaptı. Operasyonda 30 kişi, tombalayla kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira; ayrıca 8 kişiye de 'maske takmamak'tan 7 bin 200 lira ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu. İş yeri sahibi A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı