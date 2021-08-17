Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerince kumar oynandığı belirlenen iş yerine yapılan baskında, 30 kişiye 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira ceza kesildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, jandarma ekiplerince kumar oynandığı belirlenen iş yerine yapılan baskında, 30 kişiye 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece Çamönü Mahallesi'nde tombalayla kumar oynatıldığı belirlenen iş yerine baskın yaptı. Operasyonda 30 kişi, tombalayla kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira; ayrıca 8 kişiye de 'maske takmamak'tan 7 bin 200 lira ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu. İş yeri sahibi A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA
Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA
Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA
Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA
Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA
Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Şimşek Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Berdan Mardini
Spor Mert Günok Mete Gazoz Fatih Terim Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! İZMİR'DE 'KUMAR' OPERASYONU; 30 KİŞİYE 38 BİN 744 LİRA CEZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:47:46. #1.15#

title