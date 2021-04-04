Son dakika! İzmir'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hakimin cenazesi toprağa verildi
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Son dakika! İzmir'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hakimin cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel
Son dakika! İzmir'de, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hakimin cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri... İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan ve kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitiren İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç'un cenazesi defnedildi.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada bulunan ve kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitiren İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Kemal Oruç'un cenazesi defnedildi.

Oruç'un (60) cenazesi, Ödemiş ilçesindeki Ahrandı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Cenaze namazına Ödemiş Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bekir Torun, Oruç ailesi ve mesai arkadaşları katıldı.

Kovid-19 testi 25 Mart'ta pozitif çıkan ve karantinaya alınan Hakim Kemal Oruç, önceki gece durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmış ve burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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