Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor

Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler - Haberler | Sağlık

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezine (GETAT) mezoterapi, hipnoz terapisi, fitoterapi, akupunktur, ozon terapi, kupa ve hacamat gibi tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezine (GETAT) mezoterapi, hipnoz terapisi, fitoterapi, akupunktur, ozon terapi, kupa ve hacamat gibi tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Hastane bünyesinde bulunan Göztepe Semt Polikliniğinde hizmet veren GETAT Polikliniğinin Sorumlu Hekimi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Nesibe Doğan, AA muhabirine, merkezlerinin kent genelinde kamu hastaneleri arasında merkez yetkisi olan ilk kurum olma özelliğini taşıdığını, 6 aydan bu yana hizmet verdiklerini söyledi.

Merkezlerinde 2 hekimle hizmet verdiklerini anlatan Doğan, "Hastalarımız merkeze başvurduktan sonra ön görüşme yapıyoruz. Kronik bir hastalıkları var mı, kullandıkların ilaçlar nelerdir ? Geçirdikleri hastalıkları ve ameliyatları soruyoruz. Hastamızı muayene ediyoruz. Tetkikleri değerlendirdikten sonra uygun olabilecek geleneksel tamamlayıcı tıp yöntemini seçiyoruz." dedi.

Kovid-19 geçiren hastalara da ozon terapisi uygulandığını anlatan Doğan, hastalardan damar yoluyla alınan kanın ozon gazıyla birleştirildiğini, tekrar damar yoluyla hastaya nakledildiğini ifade etti.

Doğan, merkezde ilgi gören tedavi yöntemlerinden kupa ve hacamat tedavisinde de toksinlerin atılması, kan dolaşımının artırılması ve lenf dolaşımının rahatlatılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Merkezde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Çapcıoğlu da merkezde hipnoterapi yöntemiyle hastalarını tedavi ettiğini söyledi.

Hipnozun uyku ile uyanıklık arasındaki mutlak huzur durumu olduğunu anlatan Çapçıoğlu, "Solunum egzersizleriyle aldığımız hastalara yaşadığı sorunlarla ilgili pozitif telkinler veriyoruz. Hipnoz, tıpta kullanılan bir tedavi yöntemidir. Tedavi sürecimiz 120 gün sürüyor." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Bülent Çalık ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel yöntemlerle uygulanması noktasında önemli bir açığı gideren merkeze ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Merkezde tedavi gören hastalardan Melda Onbeş, sağlık açısından faydaları bilinen uygulamaları merkezde gönül rahatlığıyla yaptırdığını belirtti.

Hatice Pınarbaşı da bir emekli olarak katkı payı ödeyerek kamu hizmetinden yararlanma imkanının sunulması nedeniyle memnun olduğunu kaydetti.

Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Hadise Hazal Kaya Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Denizli Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kamu hastanesinde verilen geleneksel tıp uygulamaları ilgi görüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 20:16:59. #1.14#

title