Son dakika haberleri | İzmir'de jandarmadan 'Sabri Abi' ismiyle kumar baskını

Son dakika haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarma ekiplerince 'Sabri Abi' ismiyle kumar baskını gerçekleştirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, jandarma ekiplerince 'Sabri Abi' ismiyle kumar baskını gerçekleştirildi. Baskında 60 kişiye toplamda 288 bin 300 lira ceza kesilirken, içeride bulunan duvarlarda "Kolpaçino" filmine atıfta bulunulan panoların asılı olması ise dikkat çekti.

İzmir Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı 3 Asayiş Timi ve Jandarma Asayiş Komando Timi ekiplerince, Bornova ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan ve önceden depo olarak kullanılan adrese gece saatlerinde 'Sabri Abi' ismiyle kumar baskını düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kurallarına uymayan ve baskında içeride tombala oynayan 60 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve kumar oynamaktan dolayı toplamda 288 bin 300 lira para cezası kesildi.

Duvardaki panolarda "Kolpaçino" filmine atıfta bulundular

Deponun içerisinde bulunan duvarlarda Aydemir Akbaşın rol aldığı ve 'Sabri Abi' ismini kullandığı "Kolpaçino" filmine atıfta bulunulan panoların yer alması dikkat çekerken, bazı vatandaşların kendilerini çeken basın mensuplarını görmesinin ardından masaların altına saklandığı bazılarının ise yüzlerini kapattığı görüldü.

Depo mühürlendi

Öte yandan, kumar oynamak için yer ve imkan sağladığı tespit edilen O.A., İ.M. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, depo Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Tombala olarak tabir edilen kumar oyununun oynanmasında kullanılan 6 ayrı materyale ise ekipler tarafından el konuldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı