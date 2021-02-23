Son Dakika | İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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Son Dakika | İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

23.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 23.02.2021 00:56
Son Dakika | İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde dairede çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

İzmir'in Bergama ilçesinde dairede çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

İddiaya göre, Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan apartmanda Fedai D'ye ait dairede elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen Fedai D. sağlık ekiplerince Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangının çıktığı evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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