Son dakika! İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada arızalı vinci tamir etmeye çalışan 2 işçiden biri, başka bir vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.