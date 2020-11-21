Son dakika! İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti

21.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 21.11.2020 20:06
Son dakika! İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada arızalı vinci tamir etmeye çalışan 2 işçiden biri, başka bir vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada arızalı vinci tamir etmeye çalışan 2 işçiden biri, başka bir vincin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam demir çelik fabrikasındaki arızalanan vinci tamir eden bakım işçisi Serkan Şamlı ile Batuhan Doğar'a, A.G'nin kullandığı başka bir vincin hareketli aksamı çarptı.

Yaralanan işçiler sağlık ekiplerince Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Şamlı (46) buradaki ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Şamlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batuhan Doğar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan vinç operatörü A.G, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildekilerden biri hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Ağaca çarparak ikiye bölünen otomobildekilerden biri hayatını kaybetti
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Son dakika haber | Otomobilin çarptığı yaşlı adam, hayatını kaybetti
Son dakika haber | Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | Beylikdüzü'nde başına taş düşen işçi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Alişan Teoman Sibel Can Aydemir Akbaş
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Mert Günok Deniz Türüç Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Medya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! İzmir'de bir fabrikada vincin çarptığı 2 işçiden biri hayatını kaybetti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 20:11:06. #1.14#
title