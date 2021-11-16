Son dakika! İzmir'de asansör boşluğunda sıkışan kişi öldü
AA / Kürşat Gürbüz - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti.
İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğunda sıkışan kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan 69 yaşındaki Abdülbaki Tetik, asansörle 2. kattaki dairesine çıkarken asansör boşluğunda sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tetik, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tetik'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Kürşat Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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