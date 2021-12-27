Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün annesi Sevda Yalın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün annesi Sevda Yalın'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Zanlının suçlamayı kabul etmediği, annesinin kendisini bıçakladığını öne sürdüğü öğrenildi.

Suç aleti bıçakla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Dün gece A.E'nin ihbarı üzerine Bahçelievler Mahallesi 509/6 Sokak'taki eve giden sağlık ekibi, anne Sevda Yalın'ı (56) bıçaklanmış halde bulmuştu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetmiş, annesini bıçakladığı öne sürülen A.E. gözaltına alınmıştı.

Annesini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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