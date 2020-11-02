Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı
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Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

02.11.2020 17:16 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:38

Son dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesullerin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 9'u gözaltına alındı.

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 şiddetindeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan ve ağır hasar görerek ölüm ve yaralanmalara sebebiyet veren binalarla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 3 müteahhit, 4 fenni sorumlu, 1 market sahibi ve 1 yapı market sahibi olmak üzere 9 kişi gözaltına alınırken 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "30.10.2020 tarihinde İzmir ilinde meydana gelen deprem esnasında yıkılan ve ağır hasar alan binalarda meydana gelen ölü ve yaralanma olayları hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmalar kapsamında; Yağcıoğlu Apartmanı Müteahhidi Ş.A. ile fenni mesulü O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C Bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanındaki market sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı Fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı Müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı Müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alınmış olup iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı

NE OLMUŞTU?

İzmir'de 30 Kasım Cuma günü meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 91'e yükseldi, yaralı sayısı ise 994 olarak açıklandı. 5 binada arama-kurtarma çalışmaları sürdürülürken, 155 kişininse tedavisi devam ediyor.

Son Dakika: İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilişkin 9 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları (2)
ANIL: inşallah en büyük cezayı alırlar
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BU SEFER GÜLMEYCEM: Dokuz kişi içeri alınmış, helal olsun; hamamın namusu kurtuldu.
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