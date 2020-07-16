Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: İzmir'in Urla ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedilen sarsıntı kısa süreli panik yaşattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edinilen bilgiye göre, İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da yerin 7 km derinliğinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada " İzmir'in Urla ilçesinde saat 21.09'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.