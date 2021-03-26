Son dakika! İzleyicileri ağlatan çocuklar ödüllendirildi
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Son dakika! İzleyicileri ağlatan çocuklar ödüllendirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! İzleyicileri ağlatan çocuklar ödüllendirildi

Son dakika haberi... 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen programda, ortaya koydukları başarılı tiyatro gösterisi ile izleyicileri ağlatan öğrencilere hediyeleri verildi.

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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle düzenlenen programda, ortaya koydukları başarılı tiyatro gösterisi ile izleyicileri ağlatan öğrencilere hediyeleri verildi.

Günyüzü Recep Çetin Ortaokulunda düzenlenen "Çanakkale Geçilmez" isimli tiyatro gösterisinde öğrenciler, sergilediği oyunda büyük başarı göstererek bazı izleyicileri duygulandırmış, ağlatmıştı. Gösterdikleri üstün başarıdan dolayı Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller ve Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut öğrencilere hediye verdiler.

Tiyatro gösterisi ve gösterilen başarıyla alakalı olarak Kaymakam Akeller "Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Bu destanı hiçbir eğitim almadan bu kadar güzel canlandıran, bizi duygulandıran öğrencilerimize ve onları eğiten öğretmenlerimize teşekkür ederim" dedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika! İzleyicileri ağlatan çocuklar ödüllendirildi
Son dakika! İzleyicileri ağlatan çocuklar ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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