Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
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Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi

20.12.2020 14:52 | Son Güncelleme: 20.12.2020 14:56
Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi

Son dakika haberleri... BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Emre K. (35), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan minibüste yolculuk etti.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde Emre K. (35), sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan minibüste yolculuk etti. Polis ekiplerine "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var. Ben de minibüsçüyüm" diyen Emre K.'ye 3 bin 150 TL ceza yazıldı.  

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Yıldırım'ın Otosansit Kavşağı'ndaki kontrol noktasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan otobüs ve minibüsleri denetleyen ekipler, yolcuların izin belgelerini inceledi. Ekipler, belgeleri olmayan yolculara ise cezai işlem uyguladı. Denetimler sırasında minibüste yolculuk eden E.K.'nin izin belgesini gösterememesi üzerine ekipler, araçtan indirdi. Polise minibüsçü olduğunu ve eve gideceğini söyleyen E.K., hiçbir yazılı izin belgesi gösteremedi. E.K., "İzin belgem yok ama 'WhatsApp' grubumuz var, olmaz mı? Ben de minibüsçüyüm" diyerek, polisleri ikna etmeye çalıştı. Ekipler, E.K.'ye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den 3 bin 150 TL ceza kesti.


Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi
Son Dakika | İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösterdi, kısıtlama ihlalinden ceza yedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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