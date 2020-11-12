İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu
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İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu

12.11.2020 13:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:42

İtalya'da koronavirüs salgınının ikinci dalgasında artan vaka sayıları bazı bölgelerde hastanelerin kapasitelerini zorluyor. Sosyal medyada, hastane tuvaletinde hayatını kaybetmiş koronavirüs hastasına ait olduğu belirtilen görüntüler dünya gündemine geldi.

Yaklaşık olarak 1 yıl önce Çin'den yayılmaya başlayan koronavirüs salgını özellikle Avrupa'da ciddi bir şekilde hissedildi. Salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da koronavirüste ikinci dalga yaşanırken, ülkenin sağlık sistemi de çökme noktasına geldi.

BİR HASTA TUVALETTE HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesi'nde hasta sayılarının artması ve sağlık sisteminin zorlanması sebebiyle dramatik görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Napoli'deki Cardarelli Hastanesinin acil servis birimindeki bir tuvalette yerde hayatını kaybetmiş yatan bir Kovid-19 hastasına ait olduğu ifade edilen görüntüler sosyal medyada ve yazılı basında geniş yankı buldu. Söz konusu görüntüde diğer Kovid-19 hastalarının da birbirlerine yakın sedyelerde tedavi edildikleri görülüyor.

GÖRÜNTÜLER ÜLKEDE İNFİALE YOL AÇTI

Il Messaggero gazetesinin haberinde, ülkede infiale yol açan görüntüler sonrası Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın, Campania'daki durumu incelemesi için iki müfettiş gönderdiği belirtildi. Campania Bölgesi'nde hastanelerin yetersiz kalması nedeniyle bazı hastaların tedavi olmak için kuzeydeki Lazio Bölgesi'ne gittikleri ifade edildi.

JUVENTUS STADININ ÇEVRESİNE SAHRA HASTANESİ KURULDU

Kuzeydeki Torino kentinde de İtalyan ordusunun Juventus Futbol Kulübünün stadının çevresine sahra hastanesi kurduğu bildirildi. Kentte daha önce de hastane kapasiteleri dolduğu için Kovid-19 hastalarının kiliselere yerleştirildiği basına yansımıştı.

HÜKÜMET GELECEK VERİLERE GÖRE TEDBİRLERE KARAR VERECEK

Salgının ikinci dalgasıyla ilk dalgadaki ulusal boyutta genel karantina tedbirinin yerine bölgesel tedbirler uygulayan İtalyan hükümetinin Campania'daki risk seviyesi dolayısıyla tedbirleri artırıp arttırmamayı gelecek verilere göre değerlendireceği belirtiliyor.

TOPYEKUN KARANTİNA ÇAĞRISI

İtalya Tabipler Birliği başta olmak üzere farklı branşlardan doktor ve hemşire birlikleri ise ülkede sağlık sisteminin çökmemesi için topyekun karantina uygulamasına gidilmesi çağrısı yapıyor.

Salgının ikinci dalgasına diğer Avrupa ülkelerine göre daha geç giren İtalya'da vaka sayıları son bir ayda hızlı şekilde yükseldi. Ülkede dün 32 bin 961 yeni vaka kaydedilirken, salgının başladığı şubattan bu yana Kovid-19 bulaşanların sayısı 1 milyonu aştı ve ölü sayısı da 43 bine yaklaştı.

İtalya'da koronavirüs salgınında sağlık sistemi çöktü! Bir hasta tuvalette ölü bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (9)
BETUL: Allahim ülkemi koru.Ummeti Muhammedi koru Amin
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RABBANİ_RASTA: Tanrım tüm iyi insanları koru
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CEMAL: aminnnnnn
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