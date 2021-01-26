Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti
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Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti

26.01.2021 14:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:22

Son dakika! İtalya'da 13 Ocak'ta "Italia Viva" partisinin dörtlü koalisyondan ayrılmasıyla başlayan hükümet krizi sonrasında Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti.

İtalya'da hükümetin ortaklarından Italia Viva (Iv) partisinin koalisyondan çekilmesinin ardından başlayan siyasi kriz, koalisyon hükümetinin Parlamento'nun her iki kanadından da güvenoyu almasına rağmen çözülemedi.

TOPLANTI SONRASI İSTİFASINI SUNDU

Senato'da salt çoğunluk için yeterli sandalye sayısına sahip olmayan Conte önderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S), Demokratik Parti (PD), Özgürler ve Eşitler (LeU) koalisyonu aradığı desteği bulamadı. Bakanlar Kurulu'nun ardından Başbakan Conte, Cumhurbaşkanlığı'na çıkarak istifasını sundu.

KRİZİ CUMHURBAŞKANI ÇÖZECEK

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yeni hükümetin oluşturulması, siyasi krizin çözümü için tüm siyasi partiler ile görüşmelere yarın başlayacak.

Son Dakika! İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti istifa etti
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