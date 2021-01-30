Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Valilik'ten açıklama: 2 kişi hala aranıyor

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışmalarda 5 kişinin gözaltına alındığı, birinin serbest kaldığı, 2 şüphelinin ise hala arandığı belirtildi.

Rektör ataması sonrasında protestoların yaşandığı Boğaziçi Üniversitesi'nde dün, Kabe fotoğrafının yere serildiği görüntüler ortaya çıkmış; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatmıştı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİ ARANIYOR

İstanbul Valiliği tarafından bugün konuya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği ve 2 kişinin arandığı bilgisi yer aldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak" fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir.

TERÖR ÖRGÜTÜ DÖKÜMANLARI BULUNDU

Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur. Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir.

BİRİ SERBEST BIRAKILDI

Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı