İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin trafosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri ve elektrik ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, saat 05: 00 sıralarında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, hastanenin trafosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ve elektrik ekibinin müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Soba yakmak için benzin döken şahıs, evi küle çevirdi
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Şişli'de film atölyesinde yangın paniği! Mahsur kalan iki kadın için itfaiye ekipleri seferber oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Sergey Lavrov Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Deniz Çakır Acun Ilıcalı Engin Akyürek
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Emre Belözoğlu Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 07:28:35. #1.14#

title