Son Dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika! İstanbul Tuzla'da bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Tuzla'da Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerinde kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikanın açık alandaki deposunda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle yükselen kara dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.

Ayrıntılar geliyor...

Yangından ilk görüntüler: