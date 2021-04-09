Son Dakika! Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. 121 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı, Sedat Peker'in ise yurt dışında olduğu öğrenildi.