Son Dakika | İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon
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Son Dakika | İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon

Son Dakika | İstanbul merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon
Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi birçok olaya karıştığı belirlenen, elebaşılığını cezaevinde bulunan "Arap Emrah" lakaplı Emrah S'nin yaptığı organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Amasya, İzmir ve Tokat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca, tüfek ve 130 mermi ile 70 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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