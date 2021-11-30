İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon - Haberler
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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul merkezli 4 kentte yapılan eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 28'i yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 4 kentte yapılan eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polis Akademisi öğrenci yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişiden 28'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Polis Akademisi'nde öğrenciyken FETÖ ile irtibatlı olan ve akademinin kapatılması sonrası YÖK tarafından yerleştirildikleri farklı üniversitelerde de örgütle irtibatlarını koparmadıkları tespit edilen 31 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 4 ilde 38 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 28'ini yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ'nün Polis Akademisi öğrenci yapılanmasına operasyon

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AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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