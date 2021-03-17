Son dakika haberleri! İSTANBUL-KOCAELİ'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN ADLİYEDE ALKIŞLI EYLEM -1
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-KOCAELİ'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN ADLİYEDE ALKIŞLI EYLEM -1

17.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:03

Son dakika haberleri... Özden ATİK / İstanbul DHA KOCAELİ, Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir grup avukat alkışlı eylem yaptı.

Özden ATİK/ İstanbul DHA KOCAELİ, Gebze'de öldürülen avukat Ersin Arslan için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bir grup avukat alkışlı eylem yaptı. Avukatlar adliyenin Atrium alanında toplandı. Alkışlı protesto yapan grup, bir dakikalık saygı duruşunun ardından dağıldı.

Son dakika haberleri! İSTANBUL-KOCAELİ'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN ADLİYEDE ALKIŞLI EYLEM -1
Son dakika haberleri! İSTANBUL-KOCAELİ'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN ADLİYEDE ALKIŞLI EYLEM -1
Son dakika haberleri! İSTANBUL-KOCAELİ'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN ADLİYEDE ALKIŞLI EYLEM -1
Son dakika haberleri! İSTANBUL-KOCAELİ'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN ADLİYEDE ALKIŞLI EYLEM -1
Son dakika haberleri! İSTANBUL-KOCAELİ'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN ADLİYEDE ALKIŞLI EYLEM -1
Son dakika haberleri! İSTANBUL-KOCAELİ'DE ÖLDÜRÜLEN AVUKAT İÇİN ADLİYEDE ALKIŞLI EYLEM -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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