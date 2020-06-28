Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor Son dakika: İstanbul'un yeşillik alanlarından olan Kayışdağı'nda bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı. YANGIN HELİKOPTERİ DE ÇAĞRILDI İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sürüyor. Kaynak: DHA