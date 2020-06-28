Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
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Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Son dakika: İstanbul'un yeşillik alanlarından olan Kayışdağı'nda bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele ediyor.

28.06.2020 17:06 | Son Güncelleme: 28.06.2020 17:41

Yangın, saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkakköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi'nde başladı.

YANGIN HELİKOPTERİ DE ÇAĞRILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sürüyor.

Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor
Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: İstanbul'da orman yangını çıktı, itfaiye müdahale ediyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (7)
AKILLI VATANDAŞ: İnşaat planı verilmiştir bile mimara :D
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ARİF GSLİ: Mangal yakmak ole orda burda, çok çirkin 3. Sınıf insan görüntüsü oluşturuyo. Bi sürü ızgaracı var gidin tıkının. Onlarda parq kazanması lazım. Ucuzcu mangalcılar sizi. 3. Sınıf mağara insanları.
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????????????????: İstanbul da orman mı kalmış ? vay be hayret ettim her yere fidan diker bina dikilen bir şehirde şaşırdım haberi okuyunca ! sakın yanlışlık olmasın beton bina ormanı ile ağaç ormanı birbirine karıştırmasınlar?
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